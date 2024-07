Concerto di Russell Crowe in Piazza. Ordinanza sul divieto di vendita di bevande

Il sindaco Nicoletta Fabio ha firmato un’ordinanza relativa al concerto di domani di ’Russell Crowe e The Gentlemen Barbers’ sull’introduzione e vendita per asporto di alimenti e bevande.

Nell’atto si legge che "per il giorno 22 luglio 2024, dalle ore 20 alle ore 24, all’interno della Piazza del Campo si ordina il divieto di vendita per asporto, introduzione e detenzione in Piazza del Campo, nelle vie e nei vicoli di accesso alla stessa, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro e metallo".

Nell’atto si specifica che sarà possibile "la somministrazione, purché effettuata esclusivamente presso i locali delle attività o nelle Ioro specifiche pertinenze esterne, condizionando ciò all’utilizzo di sedute e piani di appoggio tipiche delle stesse e alla prenotazione, in qualsiasi modalità compiuta, del servizio". Nelle premesse si ritiene "doverosa la possibilità di consentire il regolare esercizio delle attività imprenditoriali all’interno della Piazza del Campo in contemporanea allo svolgersi dell’evento". Ma in passato sono state abbandonate troppe bottiglie e lattine nella Conchiglia.