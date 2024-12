’Concerto di Natale’. Il Nicchio invita tutti i senesi il 21

Il Nicchio invita i cittadini a partecipare al tradizionale Concerto di Natale in programma sabato 21 dicembre alle 17.45. Un evento speciale all’interno del programma "Santo Spirito in musica", la serie di concerti che si svolgono all’interno della Chiesa di Santo Spirito, in collaborazione con l’associazione Musica Incanta. L’evento vedrà protagonisti il Coro del Nicchio e il Coro dei bambini del Nicchio, diretti da Azzurra Pagliani, insieme a solisti di grande prestigio: Lucie Hupfel, Yui Kanto, Alessandra Pepi (soprani), Caterina Rocchi (contralto), Altero Mensi (tenore, nella foto sopra), Giampaolo Bianchi (baritono). Al pianoforte: Elina Yanchenko, Emilio Bruttini. Con la partecipazione straordinaria di Madeleine Nucci. La direzione artistica è di Klara Mitsova. Durante il concerto, saranno eseguite alcune delle opere più celebri di compositori come Verdi, Puccini, Delibes, Offenbach, Rossini, Chopin, Donizetti e Flotow.