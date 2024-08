Con lo spirito giusto. La Selva si prepara alla Festa titolare: "Contrada entusiasta"

Lo spirito è quello giusto: nella Selva "c’è tanta voglia di festeggiare". "Siamo usciti da Piazza sconfitti, ma abbiamo ben figurato - ha detto il priore Benedetta Mocenni -. Siamo contenti delle scelte compiute dal nostro capitano, Andrea Causarano, e da come si è comportato Andrea Sanna: la Contrada, al rientro, li ha applauditi, sono stata proprio io a dire a Virgola di andare in piazza San Giovanni, se lo meritava. Un po’ di dispiacere per esserci andati vicini c’è, ma chi era davanti ha giocato bene, tutti abbiamo visto la corsa. Ma alla fine siamo freschi di vittoria anche noi".

Un’altra vittoria, quella del 2 luglio 2023, che ha portato entusiasmo in Vallepiatta. "I tanti successi, i tanti momenti belli vissuti - ha sottolineato l’onorando -, hanno riempito la Contrada di tanti giovani, bravissimi, educati, che hanno voglia di stare insieme. Ma questo vale un po’ per tutte le generazioni: i nostri numeri sono cresciuti, lo si è visto anche durante i giorni di Palio, dietro al cavallo, alle cene, al pranzo delle donne in Beccheria, eravamo tantissime". "Con la mia squadra, pur con qualche criticità, credo di aver fatto un buon lavoro - ha aggiunto Mocenni -, abbiamo dimostrato di essere un seggio valido. Andremo avanti senza soluzione di continuità, attenti a diversi aspetti, da quello economico, a quello organizzativo a quello immobiliare. Una bella sfida, ma non mi sento sola: siamo un gruppo saldo".

La Festa titolare avrà inzio venerdì. "Partiremo con la cerimonia di Iniziazione dei giovani - ha spiegato il priore della Selva -: siamo stati una delle prime Contrade a farla. La sera si terrà la cena dei bambini. Sabato pomeriggio ci sarà il consueto giro del territorio con i piccoli monturati, poi il solenne mattutino e la cena con il popolo riunito e le Alleate. La domenica il giro di Onoranze". Al via, quindi la Sagra del Braciere, con serate di musica e non solo, dedicate sia ai più giovani che ai più grandicelli. "Abbiamo cercato di trovare il giusto equilibrio per accontentare tutti" ha sottolineato l’onorando. Domenica 8 settembre, poi, il 48° Cross dei Rioni. "Un evento diventato ormai appuntamento fisso dell’agenda cittadina - ha chiuso Mocenni - una manifestazione che chiude un po’ l’estate. Almeno quella della Selva.

A.G.