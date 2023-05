Con Ciani l’arte diventa interattiva

Arte che diventa gioco, coinvolgimento, presenza attiva. Inaugurata ieri alla galleria Beaux Arts di Siena (via Cecco Angiolieri, 13 – ingresso libero) un’insolita mostra di Giuseppe Ciani. L’artista che generalmente tratta temi sociali e ambientali, in questa sua personale presenta opere che lui stesso definisce “interattive” in quanto invitano il pubblico a interagire con esse. Due le proposte: la prima, “Entra nell’arte”, propone il telaio di una porta con una tela dipinta, tagliuzzata in fili sottili quasi a farne una tenda, che invita i visitatori ad entrare divenendo parte viva dell’opera.

La seconda “sgonfia l’arte” è l’esposizione di opere composte di palloncini gonfiati a fiato dall’artista: inevitabile il riferimento al “Fiato d’artista” di Piero Manzoni in cui tendeva alla conservazione del respiro come presenza di sè stesso. In Ciani però lo scopo vuole essere contrario e duplice; l’invito a bucare i palloncini comporta la fuoriuscita del fiato e quindi la rinuncia alla propria conservazione, al contempo questa azione trasforma l’opera alternando i rapporti formali e di equilibrio.

Pittore e scrittore molto apprezzato, Giuseppe Ciani negli anni ha realizzato innumerevoli personali e pubblicato saggi relativi a problematiche sociali e di critica d’arte nonché libri di narrativa e di poesia. Ha tenuto mostre di pittura in Italia e all’estero: Siena, Firenze, Pisa, Perugia, Roma, Bologna, Genova, Padova, Venezia, Arezzo, Viterbo, Parigi, Budapest, Kiel, Vienna, Praga, Copenaghen, Eckerforde, Nairobi, Zurigo, Lussemburgo, Rostock, Amburgo, Varsavia, Cracovia.