Comunità Energetica Rinnovabile Incontro alle Cantine Ricasoli

Si è svolto a Gaiole in Chianti, presso le Cantine Ricasoli, il primo incontro informativo organizzato dal Comune per avviare il percorso di coinvolgimento della popolazione nella costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile. Il Comune pubblicherà a marzo la manifestazione di interesse per raccogliere le adesioni. All’incontro, molto partecipato, sono intervenuti il sindaco di Gaiole in Chianti, Michele Pescini, Leonardo Maiellaro, dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse (Arrr), e il consulente Roberto Gambassi.

"Il nostro Comune da diversi mesi sta lavorando a questo progetto in cui crediamo molto – ha spiegato il sindaco Michele Pescini – siamo partiti con il finanziamento di uno studio di fattibilità sulla costituzione di una Cer a Gaiole in Chianti. Anche il Comune farà la sua parte: entrerà nella Cer come produttore di energia, installando dei pannelli fotovoltaici sui tetti delle ex Cantine Ricasoli e della palestra della scuola".