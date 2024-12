Comunità energetica. Assemblea

Si è svolta con grande successo l’assemblea pubblica di presentazione della CER Valdelsa. In molti hanno avuto la possibilità di scoprire la comunità energetica rinnovabile Valdelsa. Nel corso del pomeriggio sono intervenuti il sindaco di Colle, Piero Pii, ma anche Fabrizio Landi, presidente Cer Valdelsa ed Andrea Ginosa, direttore generale Estra Clima SRL. Le comunità energetiche sostanzialmente sono un gruppo di soggetti che si organizzano per produrre e condividere localmente l’energia prodotta da fonti rinnovabili. Un mese fa circa il comune di Colle ha aderito alla Cer. Il consiglio comunale colligiano aveva approvato l’atto di indirizzo con il quale ha aderito alla comunità. Un primo passo è stato, quindi, fatto per aderire ad una Cer, nel caso di Colle quella di Confindustria e verificare quale sarà la risposta dei cittadini e delle imprese.