Comunità cristiana indiana malabarese. Nuova sede nella chiesa di San Benedetto

Domenica scorsa, con una solenne celebrazione presieduta dal Cardinale Augusto Paolo Lojudice e concelebrata da 10 sacerdoti indiani tra cui il cappellano don Liyo, si è tenuta l’inaugurazione della nuova sede della Comunità cristiana indiana di Rito Siro malabarese presso la chiesa dell’ex monastero Benedettino in via San Benedetto a Siena. La comunità siro-malabarese è affidata a don Liyo, finora coadiutore pastorale a Sovicille e dal 1 novembre amministratore parrocchiale di Ulignano."La partecipazione di molte famiglie indiane - dice don Doriano Giorgio Carraro, responsabile del servizio per la Pastorale dei migranti dell’arcidiocesi - ha fatto ’toccare’ la loro fede e l’attaccamento alla loro tradizione religiosa che ha le sue origini addirittura nella evangelizzazione nel 51 d.c. dell’Apostolo Tommaso. Offrire ai cristiani indiani una propria sede in cui ritrovarsi per le celebrazioni, la catechesi, momenti di amicizia , esprime ancora una volta l’apertura alla universalità e l’accoglienza della Chiesa di Siena. Il Cardinale lo ha sottolineato bene non solo nella sua omelia, ma con tanti gesti di padre e pastore verso tutti i presenti, tra cui bambini e ragazzi".