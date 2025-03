Comune e Sienaenergie, nascerà un tavolo di lavoro congiunto

Creazione di un tavolo di lavoro congiunto, finalizzato alla definizione di scenari di utile cooperazione. È l’obiettivo della lettera di intenti firmata dal Comune di Siena e dall’associazione Sienaenergie che ha come oggetto la condivisione di un percorso orientato allo sviluppo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico nel Comune di Siena.

"Sono molto soddisfatta di questa lettera d’intenti – ha spiegato l’assessore all’ambiente Barbara Magi – che testimonia la volontà dell’amministrazione comunale di collaborare fattivamente con le associazioni del territorio, anche in materia di rinnovabili e risparmio energetico. Il Comune di Siena sta procedendo con la costituzione di una Comunità energetica, con il supporto della società Albatros e di Arrr (Agenzia regionale recupero risorse). Un progetto che guarda al futuro della nostra comunità, con il quale il Comune di Siena ha deciso di intraprendere un percorso virtuoso. Grazie allo studio di fattibilità realizzato, ha individuato ben trentasei siti idonei per l’installazione degli impianti, per una potenza di 3.800 kW con produzione annua stimata di 4.800.000 kWh da condividere poi con tutti i futuri soci. In questo contesto è giusto condividere progetti, proposte, idee ed esperienze con quelle nate sul territorio come quella dell’associazione Sienaenergie".

Alessandro Vigni, presidente di Sienanergie, ha dichiarato: "Prendiamo atto con soddisfazione che il Comune di Siena ha riconosciuto il lavoro che abbiamo svolto da oltre due anni per dare vita alle Configurazioni della Cer. Oggi Sienaenergie è uno strumento pienamente operativo e utilizzabile da qualsiasi cittadino, azienda e istituzione per mettere in condivisione l’energia prodotta e non consumata. Lo sviluppo della collaborazione con il Comune di Siena sarà seguito passo passo da un processo partecipativo della cittadinanza e dei nostri associati".