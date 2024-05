Comune e Scotte uniti per ’Imparare uno stile di guida sostenibile’

Prende il via l’iniziativa dedicata ai dipendenti dell’Azienda ospedaliero-universitaria della città di Siena, con lo scopo di promuovere la guida sostenibile.

Un corso di formazione per “imparare uno stile di guida ecosostenibile, come risparmiare venendo al lavoro inquinando di meno”, con grande attenzione da parte della direzione aziendale alla sostenibilità ambientale e, al contempo, al benessere organizzativo del personale dell’ospedale. È il significato dell’iniziativa che l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha organizzato per i propri dipendenti con il Comune di Siena. Il corso si sviluppa con una parte teorica ed una pratica. La parte teorica, che si svolge nelle aule della Formazione dell’Aou Senese, al centro direzionale, è curata da Nicola Anselmi dell’autoparco comunale – sezione logistica e trasporti – del Comune.