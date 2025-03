Comune e Regione, accordo da 4 milioni di euro . Parte il rilancio del ’brand’ turistico di Chianciano Terme

Il Comune ha firmato l’accordo di programma con la Regione Toscana per il consolidamento del brand turistico e la rigenerazione urbana di Chianciano Terme. Entro quattro mesi dall’erogazione del contributo, il Comune presenterà alla Regione un progetto di sviluppo integrato che rappresenti le modalità concrete di raggiungimento delle finalità previste dalla legge. Una volta assegnate le risorse sarà convocato il consiglio comunale per la variazione per l’iscrizione della somma a bilancio. Il noto accordo prevede il sostegno della Regione Toscana al Comune di Chianciano Terme, attraverso un contributo di 3.900.000 euro per l’acquisizione dei beni, il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione di un’area che ricomprende il Parco Fucoli fino alle strutture e agli immobili del Parco Acquasanta.

