Comune e Provincia Opere per 790mila euro in strada Scacciapensieri

Approvato dalla giunta comunale lo schema di convenzione per la cessione delle aree di proprietà della Provincia all’interno delle opere di urbanizzazione di un tratto di strada di Scacciapensieri per l’abbattimento delle barriere architettoniche degli ingressi dell’istituto superiore Ricasoli. "La convenzione – spiega l’assessore ai lavori pubblici Andrea Corsi – permette all’amministrazione comunale di entrare in possesso di una porzione di terreno per dare il via libera al progetto". Il progetto si prefigge l’adeguamento dimensionale delle corsie e delle banchine laterali di un tratto di sede stradale; il rifacimento del muro preesistente per 80 metri; realizzazione di marciapiede tra l’istituto Ricasoli e l’intersezione con via Colledoro, per 180 metri; abbattimento delle barriere architettoniche; messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali. Le opere costeranno circa 790mila euro.