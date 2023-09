Comune digital. Masi, Pd, chiede lumi sui progetti

Non è ancora stato convocato, ma il prossimo consiglio comunale dovrebbe essere imminente, vista anche la quantità di interrogazion depositate. Fra queste quella del consigliere Pd Alessandro Masi, circa gli obbiettivi della nuova amministrazione per lo sviluppo della digitalizzazione del Comune.

"Nel maggio di quest’anno sono stati diffusi i dati di una ricerca periodica, dalla quale emerge che Siena è tra i primi dieci comuni capoluogo ad alta maturità digitale – si legge nell’interrogazione -. Nelle linee di indirizzo della nuova amministrazione il termine innovazione è citato almeno sei volte, ma non si trova un passaggio specifico sulla digitalizzazione e le sue straordinarie opportunità per la pubblica amministrazione. Quindi, non sono chiari gli obbiettivi per questo tipo di innovazione strategica, e nemmeno se sono previste misure per formare i cittadini all’accesso dei nuovi servizi assistiti dalla digitalizzazione, soprattutto agli anziani".