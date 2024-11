Comune: approvato nuovo integrativo. L’assemblea del personale ha detto sì

Nuovo integrativo del Comune di Poggibonsi: approvazione all’unanimità dall’assemblea del personale. Si afferma dalla Rsu Fp Cgil.

"I lavoratori hanno recepito l’importanza del percorso intrapreso dalla RSU CGIL e dalla FP CGIL di Siena, che ha permesso di raggiungere un’intesa migliorativa rispetto a quanto sottoscritto nel 2023 dalla sola componente di minoranza della RSU. I presenti all’assemblea, approvando all’unanimità l’accordo ora raggiunto, hanno riconosciuto alla RSU FP CGIL la tenacia e la serietà nel portare avanti una battaglia a vantaggio di tutti i dipendenti dell’Ente. La scorciatoia della scorsa Amministrazione, firmando un’intesa separata con una sigla di minoranza, aveva indebolito la trattativa. La rivendicazione del sindacato di minoranza di essere l’unica organizzazione presente ai tavoli nell’anno 2023, non corrisponde a verità. E’ sconfessata dagli stessi verbali di riunione e dalla presenza della RSU CGIL e del territoriale FP. L’accordo ora dimostra che la RSU FP CGIL aveva sempre voluto discutere nel merito dei problemi e non fare alcuna forzatura ideologica. Ringraziamo il personale del Comune - termina la Rsu Fp Cgil - che ci ha supportato in questo cammino".