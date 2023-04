Comunali, depositate diciotto liste Oggi la chiusura: attesa per cinque

Cala oggi alle 12 il sipario sulla presentazione delle liste per le elezioni amministrative del 14-15 maggio. Solo dopo questo passaggio formale e con il pronunciamento domani pomeriggio della commissione elettorale, si potrà ufficialmente comporre la griglia di partenza della competizione elettorale. Ieri sono state presentate le prime diciotto liste: le sette a sostegno di Fabio Pacciani (Sì-Patto dei cittadini, Siena sostenibile, Civici in Comune, Per Siena, Riscrivere Siena, Sena civitas, In Campo), le cinque per Nicoletta Fabio (Fratelli d’Italia, Forza Italia-Udc, Lega, Siena in tutti i sensi, Movimento civico senese), le tre per Anna Ferretti (Pd, Con Anna Ferretti sindaca, Indipendenti e progressisti-Sinistra italiana), Siamo Siena per Massimo Castagnini, Emanuele Montomoli sindaco, Movimento 5 Stelle per Elena Boldrini.

Questa mattina sono attese, salvo sorprese dell’ultima ora, le altre cinque annunciate: Lista De Mossi, Massimo Castagnini sindaco e Destinazione Terzopolo per Castagnini, Siena in Azione per Roberto Bozzi, Siena popolare per Alessandro Bisogni. Una prima verifica viene già fatta in tempo reale, domani sera la commissione elettorale comunicherà l’esito delle verifiche e si conoscerà anche il numero definitivo dei candidati.

Ieri è stato anche il giorno in cui sia Emanuele Montomoli in piazza del Campo sia Anna Ferretti in via di Calzoleria hanno tolto i manifesti dalle vetrine delle proprie sedi, per rispettare la normativa che impone, negli ultimi trenta giorni prima del voto, l’affissione di propaganda elettorale solo negli spazi deputati.

Tra oggi e lunedì, intanto, arrivano i primi esponenti nazionali. Il centrodestra oggi schiera il ministro delle Imprese Adolfo Urso, stamani alle 10 alla Cna per l’incontro con categorie economiche e sindacati, e il responsabile nazionale organizzazione Giovanni Donzelli, in conferenza stampa per presentare la lista di Fratelli d’Italia. Sempre oggi alle 11 la segretaria nazionale Pd Elly Schlein è al circolo Arci Sant’Andrea per sostenere la corsa di Anna Ferretti.

Lunedì il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini sarà sulla Siena-Grosseto, probabilmente all’altezza del borgo di Filetta, per annunciare la consegna dei lavori del lotto 9 per completare il raddoppio e il finanziamento del nuovo tracciato della Cassia.

Orlando Pacchiani