"Compost difficile da smaltire, chiuso il centro"

Da alcuni giorni il Comune ha disposto la chiusura ai privati del centro di compostaggio in strada di Ribucciano, impendendo l’accesso per il conferimento di sfalci e potature. Problema non da poco, in particolare per chi opera nel settore del guardinaggio, ma dal Comune arriva la spiegazione per questo provvedimento, ricordando che è possibile accedere per ritirare il compost.

"È necessario smaltire il compost – spiega l’assessore all’ambiente Barbara Magi – che, nell’ottica di una politica di sostenibilità e di riciclo, attraverso l’utilizzo delle potature e degli sfalci, viene realizzato nel centro. Il fatto che questo spazio comunale sia utilizzato moltissimo per lo smaltimento di questo materiale è derivato anche dall’applicazione di tariffe molto basse, che possono richiamare anche aziende da altri territori per questo tipo di collocazione di rifiuti".

"A questo si aggiunge – prosegue l’assessore Magi – un calo di vendite e di utilizzo del compost sul mercato: l’amministrazione comunale ha attuato e attuerà alcune azioni per consentire lo smaltimento del materiale e nelle prossime settimane dovremmo riuscire a svuotare almeno parzialmente gli spazi, in modo da permettere la riapertura del centro. Per il prossimo futuro dovremo però fare alcune valutazioni per evitare che il centro sia costretto a chiusure che portano a disagi per i cittadini senesi".