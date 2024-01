’Comportati ammodo!’. Decoro urbano, Magi sensibilizza i cittadini e chiede più personale

Un migliaio tra sanzioni emesse e violazioni amministrative per errato conferimento dei rifiuti, anche se potrebbero essere molte di più "se solo avessimo più personale disponibile e con una formazione dedicata all’interno della polizia municipale"". L’assessore all’ambiente e decoro urbano Barbara Magi, presentando la campagna di informazione ’Comportati ammodo!’ sulle buone pratiche per il rispetto della città, fa anche il punto sulla situazione complessiva della gestione dei rifiuti.

In attesa della valutazione dei dati più recenti su raccolta differenziata e abbandoni di sacchi fuori dai cassonetti, ribadisce la posizione: "Sulla sospensione della 6card non torneremo indietro finché non saranno sostituiti i cassonetti da parte di Sei Toscana". Il 2025, quindi, come da piano.

Se quella partita è al momento sospesa, l’assessore Magi prova a muoversi sul fronte del decoro urbano con una campagna di comunicazione che da ieri ha preso il via. "Per avere una città pulita servono anche la sensibilità e la collaborazione dei cittadini", afferma l’assessore. E allora ecco gli appelli sui vari fronti: ’Butta bene’ per una corretta differenziata; ’Se la pesti è peggio’ per pulire le deiezioni canine; ’Se mi nutri non mollo’ per evitare di alimentare i piccioni; ’Abbassa il volume’ contro gli schiamazzi’; ’Te lo buco’ per giocare solo negli spazi dedicati nel centro storico; ’Porta rispetto’ per evitare di mangiare nelle aree monumentali.

Un invito al rispetto di basilari regole di convivenza, che si accompagnano anche ad altre azioni dell’amministrazione. Come la campagna che, da marzo a ottobre, consentirà di alimentare i piccioni con mangime antifecondativo, un’attività che sarà svolta in collaborazione con i detenuti della casa circondariale di Santo Spirito, anche se l’accordo deve al momento essere formalizzato.

E poi i progetti di apertura degli ecositi: dopo via Fontebranda, arriveranno via del Poggio e via del Sole, consentendo così ai residenti nel centro storico di poter conferire i rifiuti in qualsiasi momento in un luogo protetto, cui si accede con la 6Card, in questo caso ancora valida.

Un incentivo per evitare gli abbandoni che continuano a essere numerosi. Dal 1 gennaio al 31 ottobre sono state riscontrate 1774 ’situazioni non conformi’, tra cui 955 abbandoni di sacchi. In totale 455 le sanzioni per questa tipologia di infrazioni, cui si aggiungono 513 sanzioni amministrative a carico sia di privati sia di attività ’per errato-differito conferimento dei rifiuti’.

Fronte immobili commerciali chiusi: da settembre, su 61 accertamenti, con invito a provvedere rapidamente al ripristino di una situazione di pulizia, sono state emesse 12 sanzioni per violazioni amministrative. In sei casi sono stati multati proprietari degli animali per deiezioni non raccolte o comunque non pulite, in altrettante circostanze le multe hanno riguardato la conduzione degli animali in aree o zone non consentite.