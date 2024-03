‘Compagnia dei Girasoli’. Martedì 26 al Politeama lo spettacolo ‘Sizozkhle’

In scena a Poggibonsi la Compagnia dei Girasoli dell’Area SMA di Colle Val d’Elsa della Asl Toscana Sud Est. Formato da attori, operatori teatrali, volontari e da utenti, educatori e infermieri dei servizi psichiatrici, il gruppo porterà sul palco al Politeama martedì 26 marzo alle 21 lo spettacolo ‘Sìzozkhle‘. La Compagnia dei Girasoli da più di quindici anni è impegnata in attività teatrali attraverso un laboratorio condotto da Andrea Carnevale e Marta Mantovani, operatori della Cooperativa Sociale Valle del Sole e membri del Centro di Ricerca e Produzione Teatrale laLut di Siena. Anche ‘Sizozkhle’ (che richiama la pronuncia della parola georgiana "vita, vivere"), come gli altri spettacoli dei Girasoli, prende spunto dalle idee emerse durante il lavoro d’improvvisazione. L’evento, a fini benefici, è organizzato dalla Asl Toscana Sud Est e dalla Cooperativa Sociale Valle del Sole, grazie al contributo del Rotary Club Alta Val d’Elsa, con il patrocinio del Comune di Poggibonsi e in collaborazione con Valdelsadonna e Anffas AltaValdelsa di Poggibonsi, associazioni alle quali andrà il andrà il ricavato (per la prevendita è possibile contattare Flavia Grazi, presidente di Anffas Altavaldelsa, al numero 333 2958784, in quanto i biglietti non venduti saranno disponibili presso la biglietteria del Politeama la sera dello spettacolo). "Sìzozkhle" arriva dopo due mediometraggi e molti altri spettacoli, alcuni dei quali hanno partecipato a rassegne in Italia e all’estero, ottenendo importanti riconoscimenti. Tra questi ‘C’è del marcio in Danimarca’, che ha partecipato nel 2014 alla XI Biennale Internazionale Therapy and Theatre di Lodz (Polonia) ed è stato premiato come miglior spettacolo al Festival Anticorpi 5.0 di Roma nel 2015; "Silenzio", premiato nel 2010 a Bitonto (BA) come miglior spettacolo nell’ambito del Festival Altri Teatri e l’ultima pièce,"Straniero", che ha debuttato nel 2017 al Politeama di Poggibonsi per poi essere presentato a Siena nell’ambito di Metamorfosi e a Firenze presso il Teatro Affratellamento. Attori e co-autori: Shalva Amiranashvili, Riccardo Biliotti, Sara Bruscia, Andrea Carnevale, Barbara Ceroni, Oksana Cini, Roberto D´Aloisio, Elvis Elezi, Gianluca Giuntini, Paola Irani, Beatrice Landini, Marta Mantovani, Natasa Manzo, Elisa Russo, Giuseppe Vuolato.

Paolo Bartalini