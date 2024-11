Commissione di studio per il regolamento del Palio. Il via nella prossima assemblea: ecco la composizione

Il prossimo Consiglio comunale darà il via alla Commissione di studio per il Regolamento per il Palio. Lo ha annunciato il presdiente Davide Ciacci, illustrandone la composizione: l’organismo vedrà infatti la partecipazione del sindaco Nicoletta Fabio, del segretario comunale Giulio Nardi, di un rappresentante del Comitato Amici del Palio. Saranno presenti anche due consiglieri di maggioranza e due di opposizione, nonché tre priori. L’amministrazione comunale ha infatti avvertito la necessità di valutare possibili modifiche al Regolamento, raccogliendo anche istanze arrivate dal mondo delle Contrade. In più di un’occasione si sono evidenziati ‘vuoti’ normativi e ‘passaggi’ non sufficientemente chiari, che il Comune intende colmare. Di qui la decisione di costituire un organismo che studi la situazione e valuti se apportare modifiche alle attuali norme.