Comitato Civico Elsa fuori dalla politica

Il Comitato civico Elsa viva si chiama fuori dalla politica, rifiutando qualsiasi etichettatura di parte e ribadendo, anzi, la sua totale trasversalità e la sua intenzione di non trasformarsi in gruppo politico. "Elsa Viva è una realtà aperta che si è sempre dichiarato trasversale e disponibile al dialogo – afferma la nota organizzazione di tutela ambientale, in prima fila nella difesa e valorizzazione del Parco fluviale, la tutela dei boschi e la preservazione del paesaggio – Coerente con se stesso, conferma di non diventare un movimento politico per le prossime elezioni colligiane, per le quali già si stanno scaldando i motori. Il Comitato civico rimarrà trasversale e aperto a chi vuole condividere i suoi valori, trovando, nel tempo, nuove forme di collaborazione interne ed esterne".