Comitato Anni d’argento. Libri, premi letterari e concorso di pittura

Continuano gli incontri culturali del Comitato per la Terza Età Anni d’Argento per i soci nella propria sede di via XXIV maggio 40. Mercoledi 22 alle 16.30 Massimo Mazzini presenterà la prima parte de ’L’Amazzonia Brasiliana’, racconti di viaggio; la seconda parte si svolgerà mercoledi 29. Venerdi 24 novembre scade il termine per la consegna degli elaborati per la partecipazione al Premio di narrativa e poesia ’A.Alberighi 2023’, aperto agli over 60; la premiazione dei vincitori sarà il 10 dicembre alle 10 nella Sala della Suvera dell’Accademia dei Rozzi e al termine avrà luogo il pranzo degli auguri natalizi. A seguire la premiazione delle partecipanti alla terza edizione del Concorso di Pittura, dedicato alle socie del Laboratorio e la tradizionale lotteria. Coloro che intendono partecipare al pranzo devono prenotare entro il 30 novembre. Per informazioni e prenotazioni 3315220246.