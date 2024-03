Combriccola del Disco il regalo di 70 uova di cioccolato alle Scotte

Non si ferma la generosità nei confronti del Dipartimento della Donna e dei Bambini e della Neuropsichiatria infantile. Una nuova donazione, 70 uova per tutti i bambini e le bambine ricoverati al Policlinico, è arrivata da parte dei DJ de La Combriccola del Disco, gruppo specializzato in organizzazione ed esecuzione della componente musicale di eventi privati, feste e cerimonie nuziali, nel decennale della sua fondazione. Numerosi i professionisti del dipartimento presenti, a partire dal direttore, il professor Mario Messina, che ha fatto gli onori di casa.