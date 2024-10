Colpo di scena in tribunale. L’uomo ferito con 9 colpi di forbice non ce la fa a parlare

Prima volta faccia a faccia. Sul banco degli imputati il cameriere nigeriano accusato di aver cercato di uccidere l’amico. Quest’ultimo seduto proprio davanti a lui, a neppure due metri di distanza. Non ce l’ha fatta a parlare e raccontare di quella sera quando, in via del Campana a Colle, era stato aggredito a colpi di forbici per potare mentre dormiva. Finendo in condizioni gravissime in ospedale alle Scotte, in prognosi riservata. L’incidente probatorio, fissato ieri mattina davanti al gup Sonia Caravelli, per cristallizzare appunto il racconto dell’uomo originario della Libia che era stato ferito quasi a morte, è saltato. Slittando a venerdì prossimo.

In tribunale era stato portato dagli agenti della penitenziaria l’indagato per il tentato omicidio, difeso dall’avvocato Stefano Borgheresi. Mentre con il legale Manfredi Biotti era giunto il libico, parte offesa. In aula il pm Serena Menicucci. L’udienza a porte chiuse inizia ma termina poco dopo. Perché il ferito, che si sta riprendendo dalle lesioni e dal trauma, non ce la faceva a parlare avendo davanti, a poca distanza, la persona che a suo dire gli ha sferrato ben nove colpi con le forbici ferendolo all’addome e al torace. Sarebbe stato necessario il paravento, come viene usato spesso nelle testimonianze per i reati del Codice rosso, dai maltrattamenti allo stalking, alle violenze sessuali. Non essendo disponibile, però, è stato deciso di far slittare tutto di una settimana. Tempo che consentirà anche di chiamare un interprete di lingua araba. L’incidente probatorio è un passaggio cruciale per chiarire la dinamica e le eventuali responsabilità di un episodio che ha creato apprensione e preoccupazione a Colle per il luogo in cui è accaduto, a due passi dal Comune, e per la gravità delle conseguenze.

La.Valde.