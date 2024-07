Colpo di calore o puntura di un insetto?. Pillole per affrontare l’emergenza sanitaria

Cosa fare se si entra in contatto con una medusa? E se si viene morsi da una vipera? E se una ferita perde molto sangue? Domande a cui spesso una risposta immediata può fare la differenza in attesa dell’arrivo dei soccorsi. È con questo intento che il Dipartimento dell’emergenza urgenza dell’Asl Sud Est ha promosso un’iniziativa rivolta alla cittadinanza per offrire, con brevi video dimostrativi, consigli per orientare le persone nella gestione delle urgenze sanitarie. I video, realizzati grazie al personale medico e infermieristico del pronto soccorso e del 118, verranno pubblicati settimanalmente sui canali social dell’Asl con l’hashtag #pillolediemergenzaurgenza. "È un format pratico - sottolinea Mauro Breggia, direttore del Dipartimento di Emergenza Urgenza Asl – che può aiutare anche nella gestione emotiva quando ci si trova ad affrontare piccole o grandi urgenze sanitarie. Sapere come comportarsi dinanzi ad una ferita o un colpo di calore può fornire uno strumento in più in attesa dell’arrivo dei soccorsi". Il format prevede un serie di pillole su abuso di alcool, principio di annegamento, colpo di sole e disidratazione, soccorso in luogo impervio, morso di vipera e punture di insetto.