Colle, Vannetti e gli alleati. Entrano nella squadra anche socialisti e +Europa

Per Riccardo Vannetti arriva anche il sostegno del Psi, che insieme a + Europa (così come alle Europee) si sono presentati insieme. Sono sessantaquattro in tutto le candidate e i candidati che fanno parte delle cinque liste, tra cui trenta donne. Si tratta della coalizione con più candidati della Valdelsa (la Cenni dai cugini poggibonsesi si ferma a quarantesei, divisi in tre liste). Le cinque liste di candidati a sostegno del progetto Vannetti Sindaco sono state depositate in Comune sono quindi il Pd, La Sinistra per Colle, Uniti per Colle di Val d’Elsa (+ Europa e Psi, Vannetti Sindaco), Colle per Vannetti Sindaco, RiGenerazione con Vannetti Sindaco. "Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto – afferma Vannetti –. La nostra coalizione ha prodotto ben cinque liste a sostegno della mia candidatura. Per la composizione delle liste abbiamo seguito esclusivamente i criteri della competenza e della varietà di esperienze da mettere al servizio della città. Sono candidature serie, un mix di esperienza e nuove idee che hanno anche l’obiettivo di rinnovare la classe dirigente del Centrosinistra e della futura amministrazione". Due liste sono state già presentate pubblicamente, quelle del Pd e la lista civica RiGenerazione. Le altre tre lo faranno nei prossimi giorni. Già stabilita la data per la presentazione della lista civica Colle per Vannetti Sindaco: l’appuntamento è per domani alle 19 in piazza ‘Nova’, davanti al Comitato Elettorale per Vannetti Sindaco. "Sono liste che, insieme al programma, sono il risultato di una campagna di confronto e di partecipazione che rappresentano una novità assoluta per Colle di Val d’Elsa – conclude Vannetti – Ventisei incontri nelle frazioni e nei quartieri, la grande fucina di idee e progetti che è stato Colle Officina Comune, il costante essere con la cittadinanza e la società civile. Perché, come dico sempre, io da solo non sono niente, solo uniti e insieme, siamo quel tutto che renderà la nostra Colle una città ancora più bella, viva e attrattiva". Non saranno sfuggiti i nomi dei capolista: per il Pd l’attuale capogruppo in consiglio comunale Annarita Aceto; per La Sinistra per Colle - Vannetti Sindaco un’altra donna Serena Cortecci, attuale assessora all’istruzione; Sauro Vignozzi capolista per Uniti per Colle di Val d’Elsa - Più Europa/Psi Vannetti Sindaco; mentre Giulia Granieri per Colle per Vannetti sindaco e Endrit Hyseni con RiGenerazione con Vannetti Sindaco. Lodovico Andreucci