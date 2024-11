Colle Val d’Elsa: si accende la festa. Ricchissimo calendario di eventi natalizi a cura di Comune e Pro Loco

Entra nel vivo Colle-zione d’inverno il calendario degli eventi natalizi e invernali di Comune e Pro Loco in collaborazione con le associazioni di Colle. Tanti gli appuntamenti per vivere il Natale con un nuovo fine settimana tra divertimento e cultura. Si inizia oggi, oggi in piazza Arnolfo, dalle 17,30, l’inaugurazione con apertura della casa di Babbo Natale e laboratori per bambini. Alle 17 l’inaugurazione della pista del ghiaccio e l’apertura della casa di Babbo Natale con laboratori e animazione per bambini a cura delle associazioni colligiane. Sempre alle ore 17 protagonista la biblioteca comunale M. Braccagni con la presentazione del libro ‘Zio Natale e l’Elfo brontolone’. Inoltre, oggi nel Palazzo comunale a partire dalle 16, sarà invece il giorno del Premio Città di Colle 2024, riconoscimento da parte della Pro Loco al cittadino o cittadina che abbiano raggiunto importanti traguardi e valorizzato la città. Domani, domenica primo dicembre la festa si sposta in Castello. Dalle 10 alle 19 il Natale si sposta in Borgo, ovvero il mercatino con workshops di decorazioni dedicati alle festività natalizie con esibizione musicale di Alice Spinelli e Scuola Incanto. "Con immenso orgoglio vediamo entrare nel vivo Colle-zione d’inverno, un calendario ricco di eventi che rappresenta il frutto di un grande lavoro di squadra – afferma l’assessora Carlotta Lettieri –. Questo risultato è il simbolo di una sinergia straordinaria tra il Comune, la Pro Loco, le associazioni locali e le attività commerciali, che insieme hanno dato vita a un programma capace di unire cultura, divertimento e tradizione". "La partecipazione entusiasta della nostra comunità – continua l’assessora – è la dimostrazione di quanto Colle di Val d’Elsa sappia fare rete per creare momenti di magia e aggregazione. Dall’inaugurazione della pista di ghiaccio e della casa di Babbo Natale, ai laboratori per bambini, passando per il prestigioso Premio Città di Colle e i mercatini del Castello, ogni appuntamento è pensato per valorizzare le nostre eccellenze e rendere speciale il periodo natalizio per cittadini e visitatori". "Un sentito ringraziamento – conclude Lettieri – va a tutti coloro che hanno contribuito con passione e impegno a questo progetto, dimostrando ancora una volta che Colle è un luogo dove il lavoro condiviso dà vita a risultati straordinari. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme l’atmosfera unica del nostro Natale".

Lodovico Andreucci