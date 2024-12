Colle Val d’Elsa: lavori terminati. E’ stato già riaperto lo storico crocevia dei ‘Quattro Cantoni’

Riaperto lo storico crocevia dei ‘Quattro Cantoni’ a Colle. "I lavori di messa in sicurezza dei Quattro Cantoni sono terminati – afferma in una nota il vice sindaco di Colle Marco Speranza –. La pavimentazione in pietra verrà ripristinata in un secondo momento. La strada è di nuovo percorribile da veicoli e pedoni". Lo snodo viario dei ‘Quattro Cantoni’ è uno dei cuori pulsanti della viabilità cittadina e simbolo della connessione tra Colle alta e bassa. A pochi passi da questo luogo si trova anche un altro fondamentale percorso di collegamento tra il ‘Piano’ ed il ‘Castello’, l’ascensore, ma questo è un altro capitolo. Dopo giorni di lavori intensi e qualche inevitabile disagio per i cittadini, il crocevia torna a essere pienamente operativo, rappresentando un momento significativo per la comunità. Durante questi giorni l’Amministrazione si è impegnata anche per portare avanti delle indagini del sottosuolo e verificare la situazione. Quest’opera si è resa necessaria sia per ragioni di sicurezza che per la volontà di valorizzare un punto cruciale per la storia della città. L’amministrazione comunale aveva disposto un’ordinanza immediata per interdire la zona al traffico in seguito al cedimento di una pietra dalla struttura sovrastante. I Quattro Cantoni non sono soltanto un incrocio stradale, ma un luogo molto caratteristico della città che si trova anche nei pressi di Via dei Fossi, un’ulteriore strada sulla quale si è lavorato molto per quello che riguarda il sottosuolo. La fragilità strutturale delle vie centrali è dettata soprattutto dal sottosuolo, nel quale sono presenti molti corsi d’acqua. Il primo indagato è chiaramente il ‘fosso di Sant’Agostino’, che passa a poche centinaia di metri dalla zona. "Investire per strade e sottosuolo è fondamentale per garantire sicurezza e decoro – conclude Marco Speranza –. Le infrastrutture sono il cuore pulsante di una comunità prospera, inoltre migliorano la qualità della vita dei cittadini e attirando nuove opportunità economiche. Colle merita reti solide e percorsi sicuri: lavoriamo per un futuro dove possiamo rispondere alle necessità dei colligiani. Questo lo dimostra anche il piano triennale delle opere pubbliche".

Lodovico Andreucci