Colle, tra Vannetti e Pii spunta Angela Bargi

Mentre i due candidati già in corsa per la carica di sindaco di Colle preparano un nuovo calendario di appuntamenti pubblici (Riccardo Vannetti del centrosinistra ha concluso sabato scorso il secondo ciclo di incontri, Piero Pii del polo civico lo farà stasera), la città attende oggi le novità annunciate dal centrodestra. "Il mio comunicato stampa esce mercoledì". Così, senza nessun commento, la capogruppo Angela Bargi aveva messo fine, due giorni fa sui social, alle illazioni sui riflessi politici del cambio di nome del suo gruppo consiliare da ‘SìAmo Colle’ a ‘Fratelli d’Italia’, rimandando ogni valutazione.

Bargi, che era stata candidata per Fratelli d’Italia alle Regionali nel 2020, chiarirà ai colligiani il significato politico del cambiamento di nome del suo gruppo - che segnerà, comunque, un fatto storico nella politica colligiana perché per la prima volta FdI sarà in consiglio comunale, soprattutto, se quello di Bargi è il tanto atteso nome per la candidatura del centrodestra a Palazzo Renieri. Candidatura che aveva già ricevuto da ’SìAmo Colle’ nel 2019, quando superò il primo turno con l’8 per cento dei voti e fu poi sconfitta al ballottaggio da Alessandro Donati fermandosi al 40 per cento dei consensi.

Sui nomi, comunque, FdI resta abbottonato: "Il centrodestra sarà unito per proporre ai colligiani una candidatura credibile e vincente, che si proponga di ribaltare la situazione attuale di immobilismo – ha ribadito il confermato coordinatore provinciale Francesco Michelotti – A breve, spero entro Natale, avremo un candidato sindaco".

Alessandro Vannetti