"Colle torni al centro. Tanti errori in passato"

Angela Bargi, 48 anni, colligiana e consulente del lavoro si candida con una sua lista civica ‘Angela Bargi Sindaco’, sostenuta anche dalla coalizione di centro destra unita con due liste partitiche. "Mi sono già messa a servizio della mia città con altre candidature – afferma Bargi – questa volta mi presento con una coalizione molto larga a forte e con una mia lista civica che ha donne e uomini con i quali saremo in grado di conquistare un largo consenso trasversale agli schieramenti. Al centro del programma Colle e i colligiani. La premessa del programma depositato in comune segna la direzione di marcia, di chi intende rappresentare fino in fondo la speranza del cambiamento. La società colligiana è oramai stremata e sfiduciata da un’innumerevole serie di errori, di scelte sbagliate e faziose che oggi sono scadute in un esiziale immobilismo amministrativo che priva la città persino dei servizi minimi come la strada e l’ascensore".

"Mi sono candidata – continua Bargi – per un atto di responsabilità, lo stesso che chiede ai suoi concittadini per cambiare la gestione della politica. Sono convinta che occorre pensare a Colle e anteporre città, persone e territorio a qualsiasi altra fazione politica e divisione strumentale. Il nostro slogan è ‘Il Sindaco della Gente’ che in fondo esprime proprio questo. Le nostre idee sono condensate in un documento programmatico snello, molto concreto, in cui fra le righe traspare quanto creda davvero che Colle possa risollevarsi e i colligiani possano tornare con orgoglio a sentirsi tali".