Colle, svolta per il traffico. Lavori in via Livini: ci siamo. Ora manca davvero poco

Stop al caos del traffico a Colle, almeno per quello che riguarda via Livini. Sembrerebbe, infatti, avvicinarsi la conclusione dei lavori. Lunedì 20 gennaio è prevista la posa del materiale e la strada sarà chiusa dalle 10 alle 11. Per il getto del cemento della prima parte del muro la strada sarà chiusa martedì 21 dalle 8,45 alle 12,30 e nel pomeriggio dalle 14 alle 17. Controllando, quindi, il cronoprogramma queste lavorazioni che avverranno all’inizio della prossima settimana fanno scoccare la conclusione dei lavori tra tre mesi.

I lavori di messa in sicurezza stanno, quindi, procedendo a ritmo serrato, confermando l’impegno dell’amministrazione comunale nel risolvere una situazione critica per la viabilità e la sicurezza della zona. L’intervento, avviato alcuni mesi fa, ha l’obiettivo di migliorare la stabilità del tratto stradale, particolarmente soggetto a dissesti e problematiche strutturali dovute alla conformazione del terreno, alle condizioni meteorologiche ed a numerose infiltrazioni di acqua dal sottosuolo.

Grazie alle analisi svolte è stato possibile approfondire le caratteristiche geo-fisiche del terreno e indagare meglio la presenza di acqua superficiale, la quale ha innescato il movimento franoso sulla strada. L’intervento, quindi, prevede il completo rifacimento di una porzione della strada e dello strato sottostante di terreno costruito circa un secolo fa. L’opera, il cui completamento è previsto entro tre mesi, prevede una serie di interventi strategici. Tra questi, il consolidamento del versante collinare adiacente alla strada, fondamentale per prevenire eventuali frane o cedimenti.

È già stata realizzata una prima fase di drenaggio delle acque superficiali e sotterranee, indispensabile per ridurre la pressione idrica sul terreno e garantire una maggiore durabilità delle opere. Gli abitanti della zona, pur convivendo con i disagi dovuti ai cantieri, si dichiarano generalmente soddisfatti dei progressi. L’investimento complessivo per il progetto ammonta a circa 1,2 milioni di euro. Con il completamento previsto nei prossimi mesi, via Livini si appresta a diventare non solo più sicura, ma anche nuovamente ripercorribile.

È già stata realizzata una paratia di pali in calcestruzzo armato per circa 90metri. È, comunque, prevista anche l’impianto di illuminazione pubblica.

Lodovico Andreucci