Colle "strozzata" dal traffico. Tre assi viari finiscono nel mirino

A Colle si affoga ancora nel traffico, i tre sistemi viari messi sotto la lente d’ingrandimento sono la via Nova, viale dei Mille e le Lellere. Un passo, come confermato dall’amministrazione comunale, sembrerebbe essere stato fatto. Alcune soluzioni, seppur specifiche e da dettagliare, sono state inserite nel nuovo piano operativo. "Anche durante l’approvazione delle controdeduzioni ed osservazioni al piano operativo comunale abbiamo pensato ad una nuova e più funzionale viabilità per la nostra città – afferma il sindaco di Colle Piero Pii –. Sono tutte previsioni che dovremo discutere con la Regione, con la città e con tutti i soggetti che porteranno al superamento delle strozzature del traffico oggi esistenti. Non c’è dubbio che anche il piano del traffico datato marzo 2022 deve essere rivisto. Se da una parte ci sono alcune soluzioni accoglibili, dall’altra deve essere fatta un’opera di condivisione con la popolazione". A Colle esiste un problema di traffico; come dimostrato, anche recentemente, da un incidente per le Lellere unito alle code chilometriche della via Nova. Su questo, però, si sta lavorando con la ricerca di soluzioni. "Già durante la campagna elettorale avevamo avuto modo di prospettare delle facilitazioni per la viabilità, come ad esempio rotatorie a Le Grazie e nei pressi del Ponte di Santa Giulia – continua Pii –. Tutti aspetti che sono stati analizzati anche nel corso dello scorso consiglio comunale. Non dimentichiamo che in alcune zone c’era anche un problema di velocità, oggi risolto grazie a dei passaggi pedonali rialzati". Ed ancora: "Sul versante della Via Nova, tra qualche mese, sarà completa la messa in sicurezza – continua il primo cittadino –. Non dobbiamo, però, abbassare la guardia su questa strada, perché dovremo continuare a monitorare non solo la via, ma anche chi passa da lì. Il riferimento è chiaramente ai mezzi pesanti. Dovremo mantenere dei ‘blocchi’ per tir e similari, altrimenti il problema del traffico rimarrà. Non c’è dubbio".

Per la parte relativa a viale dei Mille la soluzione è più complessa e con una previsione di risoluzione di medio-lungo termine. In questa fase, le autorità locali sono al lavoro anche su possibili alternative come l’ampliamento di alcune corsie o l’introduzione di misure di controllo del traffico che potrebbero consentire una gestione più efficiente delle arterie viarie. "Il nostro obiettivo – conclude il sindaco Pii – è migliorare la qualità della vita dei nostri cittadini, riducendo l’impatto del traffico quotidiano".

Lodovico Andreucci