Colle ‘sbarca’ in Europa. Tozzi e Lettieri presenti nella trasferta francese

Colle in Europa: gli assessori Tozzi e Lettieri in Francia per l’assemblea delle Vie Francigene Colle si conferma protagonista nella rete europea delle Vie Francigene. Nei giorni scorsi, gli assessori Daniele Tozzi (Cultura) e Carlotta Lettieri (Turismo) hanno partecipato in Francia ad un incontro dell’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF), svoltasi nella cittadina di Champlitte, in Borgogna-Franca Contea. L’incontro ha visto la partecipazione di delegazioni istituzionali, enti del turismo e rappresentanti culturali provenienti dai vari Paesi attraversati dall’antico cammino che unisce Canterbury a Roma, proseguendo fino a Santa Maria di Leuca. La trasferta ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra realtà territoriali accomunate dalla volontà di valorizzare un patrimonio culturale e turistico condiviso, riconosciuto dal Consiglio d’Europa. Al centro dell’assemblea, i progetti di sviluppo sostenibile, la promozione congiunta del cammino e il rilancio dei tratti locali attraverso attività culturali, eventi e nuove forme di accoglienza. "Partecipare a questi incontri ci permette di portare la voce di Colle in una rete internazionale, rafforzando le collaborazioni e valorizzando la nostra storia – ha dichiarato l’assessore Daniele Tozzi –. Il cammino è cultura viva, capace di creare dialogo tra territori e generazioni. Tutto ciò anche contando sul grande lavoro che stiamo facendo per Colle Capitale della Cultura". Per l’assessora Carlotta Lettieri, si è trattato anche di una preziosa occasione per promuovere il territorio colligiano come meta turistica esperienziale: "Abbiamo presentato le iniziative locali legate alla Via Francigena, puntando sulla qualità dell’offerta, sull’accoglienza e sull’identità dei nostri luoghi. Il turismo lento è un’opportunità concreta di sviluppo e rigenerazione, anche economica." La presenza di Colle di Val d’Elsa in Francia rafforza dunque il suo ruolo strategico nel cammino europeo e rilancia il dialogo internazionale come strumento per costruire nuove progettualità condivise, nel segno della cultura e del turismo sostenibile.

Lodovico Andreucci