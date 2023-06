Colle nel mirino dei ladri Tentato furto e Le Grazie

Colle ancora nel mirino dei ladri. È il caso di alcuni giorni fa quando dei delinquenti hanno tentato il furto in una casa in zona Le Grazie. Hanno provato ad entrare nell’abitazione, ma all’interno era presente la famiglia e così sono fuggiti a gambe levate. Naturalmente sono state avvertite le forze dell’ordine che sono sulle tracce dei ladri. Continuano, così, a persistere i furti in appartamento e la comunità colligiana ancora una volta lancia il suo grido di allarme. La richiesta da parte della popolazione è quella di un’azione concreta ed una strategia di sicurezza che possa realmente far dormire tranquilli i colligiani.