‘Colle Maschere 2025’. L’ora del Carnevale

Domenica 2 marzo, dalle 16, la parte bassa di Colle si trasformerà in un’esplosione di colori, musica e divertimento grazie all’attesissimo evento di Carnevale ‘Colle Maschere 2025’. L’organizzazione, come sempre, è curata dal gruppo di ‘Colle Maschere’, che da anni regala alla comunità un carnevale ricco di allegria e tradizione.

Quest’anno, l’evento promette di essere ancora più entusiasmante, con un programma pensato per coinvolgere tutte le età. Non solo i bambini, ma anche gli adulti troveranno momenti di svago, grazie agli stand dedicati all’aperitivo accompagnati da un coinvolgente Dj Set che animerà l’atmosfera fino alle 21.

Il cuore dell’evento sarà la sfilata dei carri allegorici, che percorreranno le strade di Colle, accompagnati da gruppi in maschera provenienti da tutta la città. Ogni carro e ogni gruppo si esibiranno con coreografie e travestimenti fantasiosi, creando uno spettacolo visivo che attirerà l’attenzione di grandi e piccoli.

Un altro momento molto atteso sarà la "pentolaccia", un gioco tradizionale che porterà ancora più divertimento per tutti i partecipanti. Tra musica, animazione e risate, non mancheranno poi i concorsi per scuole e associazioni, con premi speciali per chi avrà saputo distinguersi in creatività e originalità.

La festa culminerà con l’assegnazione del premio per le maschere più belle, un riconoscimento per coloro che, con impegno e fantasia, sapranno realizzare i travestimenti più spettacolari. ‘Colle Maschere 2025’ sarà dunque un evento imperdibile per tutti gli appassionati del Carnevale, dove la tradizione si mescola alla modernità, creando un’atmosfera unica di festa e allegria per tutta la comunità.