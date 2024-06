Colle, la giunta di Pii è pronta. Speranza vicesindaco. Tre consiglieri nell’esecutivo

Quadra trovata per l’amministrazione di Colle. Martedì la giunta di Piero Pii si dovrebbe ritrovare a Palazzo Renieri. I nomi sono noti, ma dovrebbero essere arrivati alcuni aggiustamenti in particolar modo sui ruoli in partecipate e in consiglio comunale. L’assemblea consiliare dovrebbe essere convocata il 9 luglio e in quella occasione sarà uffuicializzata la giunta, saranno votati il presidente del consiglio e i referenti delle varie commissioni. Venendo ai nomi: Carlotta Lettieri, eletta nella lista del sindaco, dovrebbe essere l’assessora al turismo e al sociale, Daniele Tozzi dovrebbe essere il nome di Italia Viva per la cultura e la digitalizzazione, Monica Sottili dei 5Stelle eletta in consiglio comunale potrebbe avere istruzione e ambiente, mentre Valerio Peruzzi di Colle Domani dovrebbe fare un passaggio da consigliere ad assessore con delega allo sport e agli eventi. Dovrebbe essere il gruppo ’Su Per Colle’ a ottenere il vice sindaco, con deleghe di peso come opere pubbliche, partecipate, manutenzione, parchi urbani e viabilità. Alberto Galgani dovrebbe rimanere in consiglio come capogruppo e continuare il suo percorso come presidente di ’Su Per Colle’. Il ruolo in giunta da vice dovrebbe essere invece di Marco Speranza, ex presidente della Multiservizi ed attuale vicepresidente di ’Su Per Colle’. A Pii dovrebbero rimanere bilancio, urbanistica, personale e polizia municipale. Sciolto anche il nodo della presidenza del consiglio che in continuità con quanto fatto da Canocchi nel 2014 sarà dell’opposizione. Probabilmente andrà ad Angela Bargi o a Domenico Ponticelli. Saranno dunque tre i consiglieri che diventeranno assessori. Di conseguenza dovrebbero entrare in consiglio: Roberto Bilenchi (lista del sindaco e Forza Italia), Vito Pavia (Azione) e Margherita Russo (Colle Domani).

Lodovico Andreucci