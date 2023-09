Colle, il ritorno del cinema. Prime visioni in due sale con tantissimi spettatori

Il 21 settembre 2023 sarà ricordato come il giorno del ritorno del Cinema a Colle. Di fatto sia in Piazza Unità dei Popoli che in Piazza Sant’Agostino le pellicole hanno girato e le poltroncine sono state occupate per le prime visioni nei due cinema. Grande l’affluenza di pubblico in tutte e due le sale e questo non può che essere di buon auspicio. "Dopo i dubbi iniziali dovuti ai segnali negativi sulla salute del cinema, abbiamo deciso di continuare il progetto impostato dalla precedente amministrazione e ci abbiamo creduto anche quando il Covid ha dato grande impulso alle piattaforme home e disabituato le persone al grande schermo – afferma il giorno dell’inaugurazione Cristiano Bianchi a La Nazione – Abbiamo pensato che proprio per questo, ed a maggior ragione, fosse dovere dell’Amministrazione pubblica contrastare l’isolamento domestico e riportare la cultura nello spazio pubblico, che è spazio di confronto di socialità e di libertà. Oggi possiamo dire che abbiamo visto bene, e che siamo stati fortunati, perché apriamo la sala proprio nell’anno in cui il cinema segna una decisa ripresa. Da oggi Colle ha tre schermi come Poggibonsi, grazie alla contemporanea riapertura del Sant’Agostino, e si può quindi reimpostare una nuova fase di sviluppo del progetto del Multisala Naturale, nel quale crediamo fermamente. La flessibilità che le due sale consentono apre una nuova fase anche per la programmazione di teatro, musica, conferenze ed eventi, rilanciando a 360 gradi il nostro Teatro del Popolo". Grande l’emozione anche da parte dei volontari e dei salesiani della sala di comunità Sant’Agostino, che hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico per la visione dei due film in programma. Il bel cammino delle proiezioni cinematografiche a Colle continua e anzi, a maggior ragione si sviluppa e prende energia. Una bella pagina che vede il coinvolgimento di molti soggetti, tra pubblico e privato, ma anche esperienze di associazioni, di progetti culturali, di programmazioni e visioni. Un esempio di come la comunità colligiana può unirsi per la realizzazione di qualcosa di buono per la città. Idee che devono essere portate avanti per un domani, chissà magari anche con un’ulteriore sala.

Lodovico Andreucci