Colle fa brillare tutte le sue luci. Ricchissimo il cartellone di eventi

Il Santo Natale è arrivato anche a Colle e sarà celebrato con un cartellone di appuntamenti che accompagneranno cittadini e visitatori fino all’Epifania attraverso la notte più lunga dell’anno con il Capodanno della Valdelsa. Si parte sabato 16 dicembre alle 16,30 con la premiazione della III edizione de ‘La vetrina natalizia più bella’ in Piazza Arnolfo con il concorso organizzato dalla Pro Loco, alle 18,30 premiazione ‘Un Poster per la Pace 2023-2024: Osate Sognare’ esposizione dei disegni degli alunni delle Scuole Medie. Domenica 17 dicembre alle 16 il ‘Premio Città di Colle 2023’ assegnato ad Arnolfo Chef Gaetano Trovato in Comune mentre alle 16,30 il tradizionale concerto di Natale con la Corale Vincenzo Bellini e il Coro di voci bianche V. Bellini Orchestra A.D.A.M sotto la direzione del Maestro Stefano Cencetti al Museo San Pietro. Contemporaneamente in Piazza Arnolfo il gazebo con Babbo Natale, laboratori natalizi e animazione per bambini, raccolta di beneficenza a cura della Pubblica Assistenza e Associazione La Scossa. Martedì 19 dicembre alle 21 il concerto degli Auguri di Natale nella Chiesa Sant’Agostino. Il 20 alle 21 al Teatro Sant’Agostino il tradizionale Musical delle parrocchie di Colle Alta. La vigilia di Natale, dalle 8 alle 13, il mercato straordinario. Fino al 31 gennaio attiva La pista del ghiaccio in Piazza Arnolfo.

Lodovico Andreucci