Colle, duello acceso sulla Tari. Il Comune ridimensiona il caso:: "Aumento annuale di 4 euro"

"L’aumento della Tari di Colle nel 2024 non sarà del 5 per cento, ma di circa l’1,4 per cento, che, per una famiglia media di 3 persone, si traduce in un aumento annuale di circa 4 euro". È l’estrema sintesi della puntualizzazione che dall’ufficio stampa del Comune di Colle arriva in risposta alle critiche della lista civica ‘Su per Colle’, circa l’aumento della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti, in seguito all’approvazione del Piano economico finanziario da parte dell’ente dopo le decisioni dell’assemblea dell’Ambito territoriale ottimale.

"L’aumento dei Pef in tutti i Comuni dell’Ato – continua la precisazione – è dovuto principalmente al metodo tariffario rifiuti per il periodo 2022-2025, che impone un’attualizzazione dei costi con un’inflazione complessiva per gli anni 2023 e 2024 del 13,5 per cento. Dopo l’applicazione del limite alla crescita, stabilito da Ato per tutti i Comuni tra il 5,4 e il 6,6 per cento, il Pef del Comune di Colle ha visto sì un aumento del 5,46 per cento che lo ha portato a 4.408.750 euro, ma prevede anche l’applicazione di detrazioni per un totale di 159.143 euro che lo riportano a 4.249.607 euro".

"Detrazioni che, per la quasi totalità – prosegue la nota – sono dovute a un’azione di recupero della Tari non pagata negli anni precedenti, resa possibile principalmente dall’introduzione della tessera SeiCard e del nuovo servizio di raccolta differenziata a domicilio e stradale. L’introduzione della tessera, inoltre, ha portato in un solo anno a un aumento delle utenze domestiche di 354 unità rispetto al 2022, a parità di numero di abitanti di Colle, mentre fra il 2021 e il 2022 l’aumento delle utenze era stato di sole nove unità. Il recupero degli anni precedenti e l’aumento del numero delle utenze domestiche, quindi, riduce l’impatto degli aumenti delle tariffe Tari".

Quanto al peggioramento della qualità complessiva del servizio sostenuto da Su per Colle, il documento fornisce una diversa chiave di lettura dei dati: "Nel 2019, la percentuale di raccolta differenziata di Colle era del 45,6 per cento ed oggi è salita al 71,91, riportando il nostro Comune tra i migliori dell’Ato – si afferma –. In solo anno, infine, la quantità in chilogrammi di raccolta indifferenziata si è quasi dimezzata e questo è un bene per tutta la comunità".