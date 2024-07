Colle, cantiere continuo. Oltre a via Livini, lavori tra Belvedere e Gracciano

Sono iniziati da alcuni giorni i lavori di manutenzione straordinaria della strada tra Belvedere e Gracciano. L’opera pubblica era stata annunciata dal Comune di Colle attraverso i suoi canali ufficiali alcuni giorni fa. Ora dalla comunicazione si passa ad i fatti. I lavori sono a carico dell’amministrazione provinciale.

Si tratta di un’arteria di fondamentale importanza per i colligiani, ma non solo. È, infatti, un’infrastruttura strategica per tutta la rete imprenditoriale della provincia e della regione. È il primo e più diretto asse di connessione tra l’Autopalio e una delle zone più attive edindustriali di Colle, ovvero San Marziale. Inoltre è da sottolineare che proprio grazie a questa strada è possibile raggiungere anche un’altra importante zona industriale: Pian dell’Olmino e a seguire tutta la zona nei pressi di Casole.

Nel corso del tempo, il tratto di strada tra Belvedere e Gracciano è stato anche al centro di numerose polemiche proprio per lo stato nella quale era ridotta. Un lavoro, quindi, prioritario sia per i colligiani, ma anche per le molte vetture che transitano a Colle per ragioni lavorative. Il lavoro nello specifico viene eseguito sul tratto della strada statale 541 che collega, appunto, l’uscita di Colle Sud con la zona di Gracciano. Il tratto di strada di competenza dell’amministrazione provinciale di Siena è, quindi, sottoposto a lavori di miglioramento del manto stradale e asfaltatura.

La chiusura si protrarrà fino al completamento dei lavori. La speranza è quella che i lavori possano concludersi nel mese di agosto senza creare troppe problematiche alla viabilità in considerazione del fatto che un’altra principale infrastruttura della città (via Livini) si trova nel vortice dei lavori. Sono, infatti, in atto i lavori anche lungo la Via Nova con il senso unico alternato da un lungo semaforo. I molti residenti di Colle Alta rientrando da altre città lungo l’Autopalio anziché percorrere il centro cittadino preferiscono passare dalla 541 per proseguire lungo Campolungo e poi per le Lellere, evitando così il semaforo di Via Livini. Oggi non è più possibile. La considerazione in senso positivo da fare è, però, che due arterie fondamentali della città saranno risistemante nella loro totalità.