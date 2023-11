Colle, cambio in Consiglio. Angela Bargi ha formato il gruppo Fratelli d’Italia

La consigliera comunale Angela Bargi forma il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia. Cambiano, così, gli scenari in consiglio comunale a Colle e naturalmente influenzano anche lo scacchiere delle elezioni amministrative colligiane. Il passaggio è, quindi, ufficiale da Siamo Colle a Fdi. Il nodo, burocraticamente, è stato sciolto lo scorso giovedì, ma è stato reso noto in questo fine settimana. Notizia che è stata poi confermata dalla stessa Angela Bargi ed anche dall’onorevole Francesco Michelotti. Giovedì è, quindi, arrivata una lettera indirizzata al segretario comunale, che in questo momento è vacante, facente funzioni è il comandante della polizia municipale Nicola Magni e per conoscenza è stata inviata anche al presidente del consiglio comunale della città, ovvero Enrico Galardi. Il tema è quello della costituzione in consiglio comunale di un nuovo gruppo consiliare, quello di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale. La prima considerazione è quella della presenza di una gran parte del centrodestra all’interno dell’assemblea comunale, di fatto all’appello mancherebbe solo Forza Italia e Noi Moderati, la Lega, infatti, è rappresentata dal consigliere comunale José Eduardo Calò. La seconda considerazione di notevole importanza è lo sguardo rivolto alle elezioni del prossimo anno alle quali il centrodestra unito sfiderà la coalizione civica capitanata da Piero Pii ed il centrosinistra che ha schierato Riccardo Vannetti. D’altro canto Bargi era presente anche all’inaugurazione della sede di Fdi a Colle. Si attende per mercoledì una conferenza stampa nella quale saranno chiariti anche i prossimi passi. Michelotti, però, aveva in parte già annunciato questo passaggio. "Fdi si muove all’interno del centro destra unito, perché è un valore imprescindibile – afferma Michelotti – A Colle oggi si registra un fatto storico, per la prima volta la destra politica ha una sede fisica. Ringrazio i dirigenti colligiani Romano Solai, Fabio Strianese ed Angela Bargi che in consiglio comunale fa un grandissimo lavoro. Questa è la precondizione per affrontare le elezioni in maniera determinata. Il centro destra sarà unito ed aperto alle migliori esperienze del civismo per proporre ai colligiani una candidatura che sia credibile vincente e che si proponga di ribaltare la situazione attuale di immobilismo. Da stasera iniziamo a lavorare seriamente, a breve, spero entro Natale avremo un candidato a sindaco". Da considerare che Bargi nel 2020 era già stata candidata alle elezioni regionali proprio per Fdi.