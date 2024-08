Colle alta nel mirino. Arrivano tre progetti

Tre progetti per la città alta. Sono quelli che il Comune di Colle ha messo in cantiere e che riguardano l’accesso al terziere di Borgo attraverso un percorso pedonale dal parcheggio La Fornacina, fuori le mura, a via dell’Amore, l’impianto di risalita dal fondovalle di Bacìo, per iniziare a pensare ad un secondo impianto di risalita e, ultimo ma non ultimo, l’apertura dell’accesso diretto al giardino del Museo Archeologico dal camminamento che costeggia le mura castellane. "Da qui già si capisce la visione dell’amministrazione, con ben tre progettazioni che riguardano la città alta – commenta il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Marco Speranza – Siamo all’inizio, ma contiamo di riempire i cassetti del Comune di progetti, perché la progettazione è essenziale per indirizzare alla visione che abbiamo della città: senza progettazioni non si può cambiare il volto di Colle".

La redazione dei tre progetti per la città alta, si inserisce in un ‘pacchetto’ di progettazioni che impegnerà la casse comunali per circa 400.000 euro e che comprende anche realizzazioni nella città bassa. "Lavori – continua Speranza – che riguardano piazza Arnolfo per la risistemazione di alcune parti dissestate, la sistemazione di via Scarlini con un intervento strutturale sulla strada e la riparazione del cosiddetto ‘muro del Lenzi’ (pericolante su un tratto del sentiero pedonale che fiancheggia viale Dei Mille e da anni sorretto solo da puntelli metallici – ndr), rotatoria di viale dei Mille, accesso al parcheggio multipiano e lavori al Teatro del Popolo ed agli impianti sportivi, asfaltature e passaggi pedonali".