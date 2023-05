Colle al voto nel 2024 FdI apre la sfida

Per nomi e candidature è ancora presto, ma non lo è per parlare di linee programmatiche e in questo senso Fratelli d’Italia è la prima formazione politica di Colle ad aprire la campagna elettorale per le comunali del 2024. Le elezioni del prossimo anno, infatti, sono state lo sfondo dell’incontro pubblico che FdI ha tenuto all’hotel Il Pietreto, con la presenza del deputato Francesco Michelotti, del dirigente regionale del partito Fabio Strianese, del coordinatore del Circolo Tricolore colligiano Guido Coppola, della consigliera comunale Angela Bargi, dell’avvocato Michele Cortazzo e del dottor Luciano Cavicchioli. "La straordinaria partecipazione di cittadini colligiani dimostra che a Colle c’è tanta voglia di cambiare – afferma Coppola –. Le problematiche e le criticità del nostro territorio sono sotto gli occhi di tutti e l’assenza dell’amministrazione comunale non è più solo una percezione, ma una realtà che porta il nostro territorio ad essere ‘maglia nera’, fanalino di coda tra i Comuni della provincia di Siena".

Una posizione che per il dirigente colligiano di FdI è inaccettabile e immeritata. "Oltre ad essere il terzo Comune più grande della Provincia, la nostra città ha grandi potenzialità in molti settori – conclude il coordinatore – Fratelli d’Italia c’è, presente sul territorio ormai da tempo e vicino a tutti i cittadini, dai commercianti agli imprenditori, dalle associazioni sportive ai giovani ed a molte altre categorie. C’è per lavorare ad un programma fatto di proposte concrete e fattibili, che rispondano alle reali esigenze del nostro territorio e in collegamento sistematico con il governo nazionale".