Cody ricorda Giulia Cecchettin. Singolo per l’etichetta Oltre sound

Una canzone per Giulia Cecchettin. ‘Disumano’ è il titolo del nuovo singolo di Cody, che la prossima settimana uscirà per l’etichetta senese Oltresound di Silvia Vavolo. Dopo la selezione per Sanremo Giovani di Moska Drunkard, un’altra artista della scuderia, la casa di produzione discografica che ha radici a Siena si prepara a lanciare un brano intenso, emozionante, che sarà presentato in pubblico per la prima volta lunedì prossimo, il 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, al Teatro del Popolo di Colle Val D’Elsa, dove il giovane artista sarà ospite dell’Associazione antiviolenza Donne insieme Valdelsa. Cody, nome d’arte di Niccolò Giovenco, è nato vent’anni fa a Poggibonsi e vive a San Gimignano. Ha iniziato a fare freestyle in strada, definendo stile musicale, linguaggio e la voglia di raccontare la realtà. Nel 2023 ha partecipato alla Be.Go. Music Academy, aggiudicandosi il premio Promo Radio. Adesso è in studio per il suo primo Ep. "’Disumano’ è un inno contro la violenza sulle donne – racconta – che ho scritto dopo la notizia dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Nonostante fosse l’ennesimo caso di femminicidio, l’ho vissuto in maniera particolare, perché riguardava due miei coetanei. Mi sono sentito anche io una vittima. Con una produzione trap-cinematic il brano è un messaggio per tutti gli uomini, che si sentono tirati in causa ‘non stai solo maltrattando una donna, stai sputando in faccia a tutti i bravi uomini del mondo, vergogna’". Il brano è stato scritto da Cody e Vavolo, con la collaborazione di Liz Vega e Alice Spinelli che è anche la sua manager. "Siamo partite da un pianoforte in stile ‘classico’ – racconta Vavolo – vestendolo con sonorità urban che rendono il brano modernissimo. Le canzoni di Cody sono spaccati del suo tempo. Paure, insicurezze, fragilità di una generazione un po’ confusa ma che mette al centro i propri sogni e la propria voglia di riscatto".

La Oltresound Label è una piccola realtà ma è già un punto di riferimento per gli artisti del territorio. Ed era questa l’intenzione di Silvia Vavolo, cantautrice e produttrice, che ha deciso qualche anno fa di dare vita a questo progetto. Oltre a Moska Drunkard e Cody, sono sotto contratto anche Giordan (Marco Giordano) e Mira (Alessio Maggiorelli). C’è da restare sintonizzati.

Riccardo Bruni