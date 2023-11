’Codici rosa’ in aumento fra le più giovani

L’Asl Sud Est, con la dottoressa Vittoria Doretti, ha presentato, al Forum risk svoltosi ad Arezzo, i dati 2023 del ’codice rosa’, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne del 25 novembre. Nel 2023, le attività di monitoraggio della Rete regionale Codice Rosa mostrano un aumento di casi e di accessi al percorso nelle fasce ’estreme’, tra le donne più giovani e over 60: nel decennio 2012-2022 sono stati 27.841 gli accessi al Codice Rosa in Toscana.

Nel 2022 nell’Asl sud est sono stati attenzionati 641 casi di codice rosa (nel 2021 erano 557): di questi 641, il 13,3% ha riguardato persone di età superiore ai 60 anni (nel 2021 l’11,8%), una percentuale molto più alta della media toscana, che si attesta intorno al 9%. Scendendo nel dettaglio aziendale, gli accessi per Codice Rosa nel 2022 sono stati 256 nella provincia di Grosseto, 263 nella provincia di Arezzo, 122 nella provincia di Siena. Per il primo semestre del 2023 si registrano 119 accessi al codice rosa a Grosseto, 84 per Arezzo e 68 nella provincia di Siena.

"Per il 2024 - annuncia il direttore generale Antonio D’Urso – prevediamo di potenziare la Rete con un aggiornamento delle azioni di contrasto alla violenza di genere, un dialogo rafforzato con la polizia giudiziaria e le forze dell’ordine, ma anche con la vicinanza operativa a tutte le istituzioni (Comuni, scuole, associazioni), dialogo con l’AouSenese e l’Università di Siena. Con lo stesso spirito, abbiamo proposto e stiamo realizzando i nuovi modelli organizzativi che hanno tutti lo stesso orizzonte, come appunto la DE&I strategy adottata di recente".