Claudio Bisio al Cinema Garibaldi e Festival di pedagogia Lef

Doppio appuntamento oggi per accontentare grandi e piccini, tra Claudio Bisio che presenta il suo primo romanzo e il festival di pedagogia Lef che entra nel vivo. Alle 18 al Cinema Garibaldi, l’attore e comico Claudio Bipresenterà, in dialogo con Mario Lorini, "Il talento degli scomparsi", edito da Feltrinelli. Un’occasione per incontrare l’autore e scoprire i retroscena della sua prima opera letteraria. L’evento è a ingresso libero, fino a esaurimento posti. Per partecipare è consigliata la prenotazione scrivendo a [email protected]. Claudio Bisio regala un romanzo ricco di lucidissima follia, con un finale a sorpresa che farà venir voglia di rileggerlo tutto da capo. Racconta di Marco, un noto attore milanese sul viale del tramonto. I film in cui recitava vincevano Oscar, adesso interpreta "prestigiosi" ruoli da defunto in pellicole di serie B. E quando non è sdraiato in una bara ad aspettare il ciak, gli restano lunghe e solitarie passeggiate infarcite di ricordi. Mirko è un ragazzo stralunato della provincia di Lecce. Approdato a Roma in cerca di fortuna, gli è bastato mettere il suo nome su un cartellone pubblicitario per diventare una star. Dopo la proiezione al Politeama del film "Il ragazzo dai pantaloni rosa", destinato agli studenti delle scuole superiori, il Festival della Pedagogia Lef inaugura la sezione del programma dedicato agli incontri e alle conferenze. Il primo appuntamento è oggi alle 17.30, al terzo piano dell’Accabì Burresi con le "Storie in miniatura", letture e giochi dedicati alla fascia di bambine e bambini fino a 6 anni. L’iniziativa è a cura dei servizi educativi del Comune, partecipazione è gratuita. "Storie in miniatura" è un percorso che prevede la lettura pubblica delle storie che fanno parte della tradizione educativa delle scuole poggibonsese e che sono state ideate con i bimbi che hanno frequentato nidi e scuole dell’infanzia.

Fabrizio Calabrese