Claudia, fantina scrittrice. Racconti di vite vissute

Ho sempre avuto una certa difficoltà a catalogare le cose, le persone, a trovare una collocazione ben definita a tutto quello che riguarda una creazione, di qualsiasi tipo, che si riferisca a persone o eventi o semplici episodi di vita vissuta. ’Il Faro’ per esempio, dovendolo presentare non saprei assolutamente come definirlo. Evidentemente non è un romanzo, non è una biografia (autobiografia) ma non è neppure un trattato scientifico ne un saggio. Un bel dilemma perché Claudia Costantino ci racconta sì la sua vita, ma ci racconta anche altre vite, ci fa conoscere luoghi, animali, ci apre la porta di stanze segrete e ci rende partecipi di quel grande contenitore di tutto che è il vissuto vero ed unico.

Nei suoi racconti troviamo l’essenza stessa della vita, dei rapporti tra simili, con il mondo animale ,le sue storie ci portano in percorsi sconosciuti ma che possiamo farli nostri perché sono intrisi di quella parola d’ordine universale che è il sentimento. Quindi cercherò di definire ’Il Faro’ come una serie di racconti che ripercorrono la vita di Claudia che, novella Virgilio ci conduce attraverso paesi, continenti ed esperienze di vario genere. Il bello che tutto inizia da qui. Da qui inteso come Siena, da quando una giovane ragazza decide di abbandonare l’Università di Milano e, scegliendo anche un po’ a caso dove dirigere la sua fuga, approda a Siena dove inizierà una nuova vita e dove si laurererà in Antropologia Culturale. Ma soprattutto svilupperà quell’amore per i cavalli (già grande appassionata di equitazione) che la porteranno ad affacciarsi al mondo del Palio disputando la ’tratta’ e partecipando a Palii in provincia.

Leggendo le pagine del libro potremmo scoprire o riscoprire sotto un aspetto più intimo e segreto luoghi come Monticiano, Buonconvento, Pieve a Salti, Casteldelpiano. Potremo riscoprire personaggi noti e meno noti, fantini, protagonisti del mondo del palio ma anche della vita pubblica e quant’altro. Mi rendo conto che solo con queste poche indicazioni , rischio di indirizzarvi in qualche modo, cosa che non voglio minimamente fare. Quindi la chiudo qui. Ma attenzione, questo libro potrebbe suscitare emozioni forti perché la scrittura di Claudia non fa sconti e ogni parola, ogni virgola e ogni aggettivo hanno un significato preciso e arrivano direttamente a contagiare l’anima.