Civetta, gli uomini di Papei. Commissione Regolamento, slitta tutto al 17 dicembre

di Laura Valdesi

SIENA

Fumata nera per la commissione di revisione del Regolamento del Palio legata ad una lieve indisposizione del sindaco Nicoletta Fabio. Ma la prima riunione del pool – fra priori, consiglieri comunali e Comitato Amici del Palio, più il primo cittadino – è rimandata solo di pochissimo. Già fissata infatti la nuova data: martedì 17 dicembre alle ore 18.

Mentre prende corpo l’ipotesi, già ventilata lunedì sera durante la riunione dei capitani delle 17 Contrade in Comune con i veterinari, di una proroga in arrivo per l’ordinanza Martini. Che questa volta dovrebbe essere più lunga rispetto ai sei mesi appena passati. Andando avanti finché non sarò emesso dal governo il decreto che regola le manifestazioni che si svolgono al di fuori degli ippodromi.

Intanto i capitani completano i nuovi staff Palio che dovranno accompagnarli in una stagione particolarmente intensa. L’ha fatto lunedì sera la Civetta quando nell’assemblea di insediamento Roberto Papei ha comunicato ai contradaioli del Castellare chi sono i mangini. Confermato, rispetto allo scorso mandato, Fabio Guerrini ma anche Guido Pescatori. Esce invece per ragioni personali Andrea Picchi. E ci sono state due new entry: ad affiancare Papei saranno anche Daniele Ricci ed Emanuele Bimbi. Si passa dunque da tre a quattro mangini. Resta invariata, dunque confermatissima, la stalla composta da Senio Donati, barbaresco, il suo vice sarà Andrea Pagliantini. I guardia fantino rimangono Marco Francini, Federico Morichelli, Lapo Pianigiani e Bernardo Capannoli. Entro l’anno, come previsto da statuto, andrà al voto anche la Nobile Contrada dell’Aquila: potrebbe esserci un passaggio di testimone fra l’attuale priore Francesco Squillace e il suo vicario generale Gabriele Fattorini.