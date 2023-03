Siena, cittadinanza onoraria alla polizia: “Grazie per il sostegno continuo alla città”

Siena, 28 marzo 2023 – La città di Siena conferisce la cittadinanza onoraria alla Polizia di Stato. A ricevere l'onorificenza il capo della Polizia e direttore generale della pubblica sicurezza, prefetto Lamberto Giannini.

«Le donne e gli uomini della Polizia di Stato lavorando con serenità, con abnegazione e mettendosi al servizio della cittadinanza hanno meritato questo riconoscimento; Siena è una realtà importante, è una delle perle del nostro paese», ha detto Giannini in occasione del conferimento avvenuto nell'aula del consiglio comunale.

«Le municipalità così particolari, ricche di storia e di cultura appartengono a persone giustamente esigenti, che hanno la piena consapevolezza di come sanno dare una grandissima immagine del nostro Paese, della cultura, della storia, del lavoro, dell'operosità e per questo devono essere accompagnati in un percorso di legalità, di sicurezza e di tutela; ci siamo, ci saremo, noi come le forze dell'ordine presenti qui a Siena», ha aggiunto il capo della Polizia.

«Un gesto solenne - ha detto il sindaco di Siena, Luigi De Mossi - questa decisione è stata una volontà precisa e unitaria di tutti i consiglieri e di tutta l'amministrazione, per una giusta e alta attestazione di stima e gratitudine nei confronti della Polizia di Stato».