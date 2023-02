Cittadella dello sport, il progetto entra nel vivo

Proseguono i lavori per la Cittadella dello sportin zona Acquacalda a Siena. La giunta ha approvato i progetti esecutivi per l’adeguamento del campo di rugby e di nuove strutture polisportive. Si tratterà di un investimento da 700mila euro per il rugby e di oltre un milione per il resto, entrambi finanziati con fondi Pnrr. Come spiegato dall’assessore Paolo Benini si tratta "interventi finanziati grazie ai fondi Pnrr NextGeneratioEU con il fine di mettere a disposizione della collettività un luogo dedicato allo sport coinvolgendo anche le realtà e le associazioni sportive della nostra città. La Cittadella dello sport dovrà, nelle intenzioni di questa amministrazione, diventare un luogo che,d a una parte, punta a valorizzare un luogo come il campo da rugby in cui è cresciuta una realtà sportiva molto importante per la città. Con questo intervento, oltretutto, sistemeremo una situazione che si è procrastinata nel tempo".

"Inoltre - aggiunge - con le strutture polisportive, il Comune punta a nuove discipline riconosciute come ‘sport ufficiali’, realtà con prospettive di crescita basate su istruttori e attività qualificate, e con corsi, un domani, anche per ragazzi e bambini. Lo scopo è dare alla collettività un’offerta sportiva innovativa e diversificata". Per quanto riguarda le strutture polisportive il progetto esecutivo dà il via alla realizzazione di una parete per arrampicata, uno skate park e una pista per mountain bike con passeggiata. Per il campo da rugby, il progetto riguarda il rifacimento del campo di gioco (drenaggio e irrigazione compresi) e le strutture relative agli spogliatoi. I bandi di gara saranno pronti entro breve tempo.