Cittadella agro-alimentare: "Oggi svelo il progetto"

"La Mostra Mercato del Tartufo Bianco delle Crete Senesi è l’occasione perfetta per presentare l’ambizioso progetto della Cittadella Agro-Alimentare che sta per sorgere proprio qui", dice il vice sindaco di Montalcino, Angelo Braconi. L’evento è previsto oggi dalle 9,30 nella sede storica del castello di San Giovanni. L’occasione per descrivere il progetto sarà l’incontro finalizzato all’orientamento fra il dirigente dell’istituto agrario ilcinese e i professori delle medie del circondario. "Vorrei tracciare prima una breve storia di come nasce la scuola con l’intento di fornire alle aziende del territorio un nucleo di giovani preparati – spiega Braconi – il progetto nasce come Master Plan della Cittadella Agro Alimentare che avrà sede permanente e unica nei locali della ex scuola dell’obbligo di San Giovanni". La prima fase del progetto infatti prevede il ripristino a norma sismica del plesso scolastico. Dopodiché, in una seconda fase, è prevista la nascita di un campo scuola con annessa serra didattica. La terza fase invece prevede che, grazie alla partecipazione ad un apposito bando regionale, l’attuale pista di pattinaggio venga trasformata in palestra scolastica e sala polifunzionale dedicata alla cittadinanza il cui cantiere è già in essere. "Per noi è motivo di orgoglio presentare l’istituto professionale agrario di Montalcino – commenta il vicario dell’Istituto Ricasoli Maria Caterina Basta, la quale rappresenta la scuola all’incontro – San Giovanni sarà il fulcro della valorizzazione delle filiere agroalimentari a partire dalla produzione fino alla commercializzazione, passando attraverso la trasformazione. Un distretto rurale che di fatto è già nato e che sempre più graviterà su San Giovanni". Dopo l’incontro tutti al taglio del nastro

Rosario Simone