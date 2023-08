Cisl Siena: "Tutelare i lavoratori del Consorzio Agrario"

"La sede del Consorzio Agrario di Siena di via Pianigiani è stata in passato al centro di vicissitudini travagliate da cui, per etica sindacale, non ci distaccheremo. La sua storia, che ben conosciamo, rimane presente anche ai giorni nostri", è quanto afferma in una nota la Cisl di Siena.

"Ciò che invece vorremmo sottolineare come organizzazione sindacale – prosegue il comunicato stampa –, è che in un momento di transizione importante per un’attività così rilevante per Siena ci preme tutelarne i lavoratori e chi ogni giorno presta il suo servizio. Il Consorzio Agrario farà parte nel futuro prossimo del progetto Cai ’Consorzi agrari di Italia’, un consorzio unico a livello nazionale. Nostro compito dovrà essere misurare quanto il personale sarà tutelato monitorando passo dopo passo la fase di transizione e gli eventuali cambiamenti riorganizzativi".

"Questo passaggio storico ci impone un’attenzione particolare, su questa come su altre realtà, che riguardano la città di Siena e il suo mondo della produzione e del lavoro", conclude la nota della Cisl di Siena, Confederazione italiana sindacati lavoratori.